В ночь на 10 июня подразделения мобильных огневых групп зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» уничтожили семь вражеских беспилотников во время атаки на Одесщины

Об этом сообщают воздушные силы ВС Украины, передает RegioNews.

По сообщениям военных, во время атаки были уничтожены семь вражеских ударных беспилотников типа Shahed.

В воздушных силах также обнародовали видеозаписи ночной боевой работы украинских защитников. На кадрах видно, как мобильные группы зенитчиков отрабатывают по целям во тьме, защищая небо над южными регионами.

В командовании подчеркнули, что оборона неба продолжается, а работа подразделений не прекращается. ВСУ постоянно усиливают свои возможности и готовятся к новым вызовам.

Также военные призвали всех желающих присоединяться к команде операторов перехватчиков беспилотников.

Напомним, в полиции показали последствия ночной атаки вражеских дронов в Одессу.