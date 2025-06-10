Об этом сообщает "Днепр Областной", передает RegioNews.

В городе ужесточились меры безопасности на Аллее Героев. Это место является важным мемориалом, посвященным погибшим защитникам Украины. Ранее здесь было зафиксировано несколько случаев вандализма, когда неизвестные повреждали мемориальные объекты и ломали флаги.

Для предотвращения дальнейших преступлений на Площади Единства установили восемь камер видеонаблюдения. Устройства работают круглосуточно и охватывают всю территорию Аллеи. Это позволит оперативно реагировать на нарушения и обеспечить охрану памятных знаков.

Решение об усилении безопасности приняли местные власти после многочисленных жалоб от общественности. Активисты и семьи погибших обращали внимание на необходимость защиты мемориала от злоумышленников. Власти также планируют внедрять дополнительные меры по сохранению памяти героев.

Ранее сообщалось, что в Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.