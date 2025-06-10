За неделю ВСУ ликвидировали более 7,5 тысяч россиян

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 1 по 8 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 590 оккупантов, а также 2 798 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

39 танков;

92 боевые бронированные машины;

365 артиллерийских систем;

девять РСЗО;

10 установок ПВО;

900 единиц автотехники;

восемь единиц спецтехники;

"За неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 42 вражеских самолета, 1 вертолет, 47 вражеских ракет и 1285 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - говорится в сообщении.