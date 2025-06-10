За неделю ВСУ ликвидировали более 7,5 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 1 по 8 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 590 оккупантов, а также 2 798 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 39 танков;
- 92 боевые бронированные машины;
- 365 артиллерийских систем;
- девять РСЗО;
- 10 установок ПВО;
- 900 единиц автотехники;
- восемь единиц спецтехники;
"За неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 42 вражеских самолета, 1 вертолет, 47 вражеских ракет и 1285 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Под удар попали два самолета МиГ-31 и Су-30/34.
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