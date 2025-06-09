9 июня сотрудники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины достали из воды тело человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Погибшим оказался 56-летний местный житель, который 8 июня нырнул в воду с лодки на пляже "Акважур" Журавловского водохранилища и скрылся под водой на глазах свидетелей. Причины и обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.

Спасатели еще раз напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах.

Они советуют:

не купаться в незнакомых местах,

избегать мест с сильным течением,

не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Особенно важно не плавать в одиночестве и избегать прыжков в воду с берега, горок или деревьев в местах без контроля.

Также напоминаем, что в Харькове и области из-за военного положения официально запрещено купание. Эти ограничения утверждены местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее в ДСНС сообщали, что в Винницкой области на базе отдыха утонул человек.