В Харькове водолазы достали тело утопленника из воды: что известно
9 июня сотрудники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины достали из воды тело человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Погибшим оказался 56-летний местный житель, который 8 июня нырнул в воду с лодки на пляже "Акважур" Журавловского водохранилища и скрылся под водой на глазах свидетелей. Причины и обстоятельства трагедии расследуют правоохранители.
Спасатели еще раз напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдать правила безопасности на водоемах.
Они советуют:
- не купаться в незнакомых местах,
- избегать мест с сильным течением,
- не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
- Особенно важно не плавать в одиночестве и избегать прыжков в воду с берега, горок или деревьев в местах без контроля.
Также напоминаем, что в Харькове и области из-за военного положения официально запрещено купание. Эти ограничения утверждены местными комиссиями по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Ранее в ДСНС сообщали, что в Винницкой области на базе отдыха утонул человек.