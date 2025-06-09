В пруду на Кировоградщине утонул человек

фото: ГСЧС в Кировоградской области

Трагическое событие произошло 8 июня в селе Новолутковка Новоукраинского района. Тело жителя Добровеличковской общины обнаружили в местном пруду

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.

Местные жители сообщили спасателям о утопленнике в водоеме. Бойцы ГСЧС достали из водоема тело мужчины 1963 года рождения.

"Причину и обстоятельства гибели мужчины устанавливают специалисты", — говорится в сообщении.