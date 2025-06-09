В Одесской области мужчина поджег автомобиль родственника и пытался бежать за границу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На прошлой неделе в Болградский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что на частном дворе пожилой женщины в одном из населенных пунктов Васильевского общества горит автомобиль Volkswagen. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Правоохранители установили, что автомобиль, принадлежавший 47-летнему зятю хозяйки, поджег ее 35-летний внук из-за личного оскорбления.

После совершенного правонарушитель, надеясь избежать ответственности, хотел вне пунктов пропуска бежать из Украины. Впрочем, полицейские с пограничниками задержали его у границы с Молдовой.

В рамках начатого полицейскими уголовного производства следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, ему придется заплатить штраф за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, в Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто.