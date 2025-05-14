В Одесской области мужчина из-за давних оскорблений на брата поджег его авто
Полицейские разоблачили жителя Одесского района в умышленном уничтожении чужого имущества
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Во время патрулирования в комендантский час в городе Беляевка сотрудники отдела реагирования патрульной полиции Одесского районного управления полиции №2 заметили на частном дворе горящий автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели, ликвидировали пожар. Никто из людей не пострадал.
Правоохранители установили, что автомобиль 53-летнего пострадавшего поджег его 51-летний брат. Причиной послужили давние обиды на родственника. Злоумышленник пришел домой к брату, когда тот спал, облил транспортное средство легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся.
Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе.