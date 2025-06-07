Трагедия в Одесской области: в Заливе два человека взорвались на мини
В пятницу, 7 июня, в курортном поселке Затока в Одесской области произошла трагедия — на одном из пляжей двое гражданских лиц взорвались на мини и погибли на месте
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы со ссылкой на очевидцев, передает RegioNews.
Официальной информации от правоохранителей или ГСЧС пока нет.
По предварительным данным, погибшие могли зайти на закрытую прибрежную территорию, которая остается опасной из-за минирования.
Подобные инциденты уже происходили на украинском побережье с начала полномасштабной войны.
Ожидается подтверждение или опровержение этой информации от официальных органов.
Напомним, на днях в Днепровском районе Херсона автомобиль наехал на мину. В результате взрыва пострадала женщина, которая находилась в салоне транспортного средства.