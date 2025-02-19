СБУ задержали агентов РФ в Одесской и Житомирской областях
Правоохранители в двух областях задержали агентов РФ. Известно, что россияне завербовали их в соцсетях.
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили семь агентов РФ в Одесской и Житомирской области. Они совершали подпавшие по заказу российских кураторов. Известно, что оккупанты завербовали их через соцсети, когда те "искали подработку".
В Одесской области задержали жителей Белгород-Днестровского в возрасте от 21 до 34 лет. Известно, что они жгли два релейных шкафа и трансформаторную подстанцию на линии железнодорожного сообщения.
В Житомирской области задержали "на горячем" 18-летнего студента, который сжег внедорожник ВСУ.
Еще один 21-летний мужчина поджег админздание местного сельсовета. Для этого он разбил стекло в помещении госучреждения и забросил внутрь легковоспламеняющуюся смесь.
Сейчас все задержанные находятся под стражей. Им грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Ранее в Одесской области задержали детей, которые жгли авто военных по заказу РФ. Это были школьники в возрасте от 13 до 16 лет, нашедшие "заработок" в соцсетях. Они по заказу россиян жгли авто военных, а когда они пытались прекратить "работу" - российские кураторы переходили к угрозам.