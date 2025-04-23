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23 апреля 2025, 07:15

На Буковине иностранец пытался пустить под откос эшелоны ВСУ: диверсанту грозит пожизненное

23 апреля 2025, 07:15
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фото: СБУ
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Служба безопасности направила в суд обвинительный акт в отношении российского агента, совершавшего диверсии на объектах Укрзализныци в Винницкой и Черновицкой областях. Подсудимому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По данным дела, спецслужба задержала диверсанта в октябре 2024 года, когда он готовился взорвать железнодорожный путь и пустить под откос грузовой поезд на Буковине. Таким образом, оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны в юго-западных регионах Украины.

Задержанным оказался гражданин одной из европейских стран, в свое время обучавшийся в РФ. По материалам дела, после начала полномасштабной войны иностранец по поручению куратора прибыл в Украину, где под видом турпоездок шпионил за военными эшелонами.

Затем фигурант получил задание на изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ), чтобы заложить их под железнодорожные пути в Черновицкой и Винницкой областях.

Для конспирации по приезду в Украину вражеский агент регулярно менял адреса гостиниц. СБУ задокументировала преступления диверсанта и задержала на одной из автодорог Буковины. Во время обыска в автомобиле злоумышленника обнаружили СВУ и мобильный телефон с доказательствами работы на окупантов.

По материалам СБУ диверсанту грозит пожизненное заключение.

Напомним, на днях в Черниговской области правоохранители задержали агентку РФ, которая устанавливала "видеоловушки" для ударов по эшелонам ВСУ. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

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