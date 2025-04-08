Фото: Нацполиция

В Черниговской области задержали подростка, которого завербовали россияне. Он попытался поджечь железную дорогу

Об этом сообщает полиция Черниговской полиции, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 16-летнего мальчика из Чернигова. Он на задание российских кураторов попытался совершить поджог на железной дороге. Попытка была неудачной. За фактор диверсии возбуждено уголовное производство.

"В полицию поступило сообщение, что в дневное время в пределах г. Чернигова неизвестный совершил поджог релейного шкафа на железной дороге. Оборудование осталось в работоспособном состоянии, поэтому на движение железнодорожного транспорта инцидент не повлиял", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее в СБУ призывали родителей быть внимательными. Правоохранители объяснили, что в последнее время россияне активно вербуют украинских детей из-за соцсетей.