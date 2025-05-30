Ночная атака дронов на Одесщину: уничтожено отделение "Новой почты"
В ночь на 30 мая российские военные атаковали Одесскую область беспилотниками. Разрушено отделение "Новой почты" в Измаиле
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки беспилотников возник пожар и разрушения отделения "Новой почты".
Также были повреждены рядом расположенные грузовые автомобили. Спасатели совместно с работниками Нацгвардии ликвидировали пожар на площади 300 кв.метров.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, ночью 30 мая оккупационная армия РФ запустила по Украине 92 средства воздушного нападения – баллистические ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 56 вражеских целей.
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