В Одессе будут судить 37-летнего мужчину, который за 15 000 долларов обещал 6-месячную отсрочку от мобилизации

фото: Национальная полиция

Следователи выдвинули злоумышленнику обвинение. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители задокументировали, как фигурант подыскал среди знакомых мужчину призывного возраста и сообщил, что за 15 000 долларов гонорара может обеспечить его шестимесячной отсрочкой от призыва на военную службу по состоянию здоровья путем воздействия на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки, уполномоченных принимать такие решения. Обещанные документы предоставили бы мужчине возможность беспрепятственно уехать за границу.

Полицейские задержали злоумышленника при получении денег. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за 11 тысяч долларов гарантировал нелегальный выезд в Молдову.