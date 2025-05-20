В Одесской области исчез 16-летний парень
Белгород-Днестровским районным отделом полиции ГУНП в Одесской области разыскивается 16-летний Макарчук Руслан, который 18 мая, вечером, ушел из дома и пока его местонахождение неизвестно
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, короткие и русые волосы, серые глаза.
Был одет: в черную куртку, черные брюки, белую кепку, обут в красные кроссовки.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим сообщить в территориальное подразделение полиции по телефонам (04849) 6-32-16, (097) 313-72-84 или на спецлинию 102", - добавили в полиции.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали мужчину, который обокрал кладбище.
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