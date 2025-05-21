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21 мая 2025, 11:10

В Одессе полицейские разоблачили мастера-афериста, выманившего у людей более 25 тыс. грн

21 мая 2025, 11:10
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фото: freepik.com
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Злоумышленник обманул пятерых граждан. Полицейские сообщили ему о подозрении. Правонарушителю грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Мужчина разместил на одной из популярных интернет-платформ объявления о предоставлении услуг по установке и ремонту кондиционеров, которые выполнять не собирался. В течение нескольких дней к мужчине с просьбой установить устройство обратились пять жителей Одессы. Он посетил их дома, оценил объем работ и пообещал выполнить уже на следующий день при полной предоплате. Цены колебались от 4000 до 6800 грн. Таким образом, "мастер" выманил у людей 25 600 грн, после чего исчез и перестал выходить на связь.

Полицейские установили, что за аферами стоит 44-летний житель Одессы и разыскали его. Теперь горе-мастеру грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские задержали злоумышленника, ограбившего жительницу Одессы и скрывшегося в столице.

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