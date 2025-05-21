В Одессе 62-летняя женщина ударила ножом знакомого своего сына

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло несколько дней назад по месту жительства 62-летней одесситки, в одной из многоэтажек в Пересыпском районе города.

Полицейские установили, что сын женщины позволил знакомому некоторое время пожить в них. А когда гость пришел в нетрезвом состоянии и стал спорить с товарищем, хозяйка, вступившись за сына, ударила мужчину ножом в живот.

40-летний потерпевший вышел из квартиры и сам вызвал скорую. Врачи госпитализировали его с проникающим ранением брюшной полости и известили пациента в полицию.

Правоохранители изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств, среди которых и нож, направленных на экспертные исследования.

За совершенное женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, житель Одесской области приговорен к 10 годам за убийство соседа.