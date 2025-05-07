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07 мая 2025, 10:05

Полицейские нашли правонарушителей, запустивших фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги

07 мая 2025, 10:05
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители разоблачили лиц, которые по заказу дважды запустили фейерверки в Одессе во время воздушной тревоги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Преступления были совершены двумя местными мужчинами 31 января в Киевском районе, когда враг атаковал город ракетами. Полицейские выяснили, что преступления совершили безработные жители Киевского района 48 и 37 лет.

Младший по возрасту одессит получил через мессенджер предложение за денежное вознаграждение запустить фейерверки в многолюдных местах. За выполнение этой работы заказчик обещал оплатить 4000 гривен.

Согласившись на условия, мужчина подыскал среди знакомых помощника. Для совершения преступлений они выбрали спортивные площадки у учебных заведений.

Отчет правонарушители отправили заказчику, от которого ожидали средства. Впрочем, вознаграждения они так и не получили.

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Одесской области судили эксправохранителя, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу.

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