В Одесской области судили эксправохранителя, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу

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Суд отправил бывшего правоохранителя на 2 года в дисциплинарный батальон при содействии побега мужчин призывного возраста за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По материалам Государственного бюро расследований Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным бывшего правоохранителя в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Следствие установило, что в январе 2025 года правоохранитель присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье. У него была информация о расположении блокпостов и маршрутах патрулирования, поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины покидали автомобиль и самостоятельно пересекали границу.

Стоимость таких "услуг" составляла 6000 долларов США с человека, часть суммы получал эксправохранитель.

Напомним, в Одесской области разоблачили преступную группу, которая за 3000 долларов занималась доставкой мужчин в границу.