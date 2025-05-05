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05 мая 2025, 17:17

В Одесской области задержали инспектора, который за 5000 долларов обещал сделать отсрочку от армии

05 мая 2025, 17:17
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фото: Национальная полиция
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В Одесской области полиция и СБУ задержали члена общественного формирования за злоупотребление влиянием

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 54-летний инспектор по охране общественного порядка одного из общественных формирований, узнав о желании местного жителя получить отсрочку от службы в ВСУ по инвалидности, начал угрожать ему "препятствиями" и требовать взятку.

За 5000 долларов злоумышленник обещал повлиять на знакомого военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки для принятия им положительного решения в отношении мужчины. А в случае отказа платить – угрожал.

Впоследствии злоумышленник снизил цену до 3600 долларов, прибавив в "услуги" исключение мужчины из списка "уклончан".

Правоохранители задержали инспектора при получении взятки. Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить правоохранительницу, которая помогала мужчинам выехать за границу.

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