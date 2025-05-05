В Одесской области двое мужчин могут сесть на 3 года за то, что наловили рыбы почти на 3 млн грн
Нанесенный мужчинами ущерб, предварительно, оценен почти в 3 млн грн. Правонарушителям грозит до 3 лет ограничения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Во время совместного патрулирования с пограничниками и рыбоохранным патрулем работники сектора водной полиции недалеко от села Александровка обнаружили двух мужчин в возрасте 46 и 42 лет из Черноморской общины, которые извлекали из лимана запрещенное орудие лова и незаконный улов. Разрешительных документов на осуществление рыбного промысла у них не было.
У нарушителей обнаружили около 2 тысяч единиц рыбы и крабов.
По предварительным подсчетам специалистов, своими противоправными действиями рыбаки нанесли государству ущерб на сумму почти 3 млн грн.
Браконьерам грозит до трех лет ограничение свободы.
Напомним, в Одесской области браконьеры наловили рыбы почти на 750 тыс. грн.