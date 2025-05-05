В Одессе будут судить двух молодых людей, совершивших разбойное нападение на прохожего

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Фигуранты – товарищи 17-ти и 18-ти лет. Правоохранители предъявили обвинение ребятам. Им грозит лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в прошлом месяце в Пересыпском районе города. Заметив на улице незнакомого мужчину, ребята проследили за ним, а в безлюдном месте напали и избили. Когда 56-летний потерпевший упал, злоумышленники забрали у него смартфон и другие вещи. Имущественный ущерб, причиненный молодым человеком, составил 2500 гривен.

Потерпевший обратился за помощью к медикам и полицейским. Врачи диагностировали ему перелом костей носа, ссадины, кровоподтеки и кровоизлияния.

Правоохранители установили личности нападающих – это были ребята 18-ти и 17-лет.

Максимальное наказание за это преступление – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе мужчина с ножами напал на полицейских.