В Одесской области пограничники задержали браконьеров из Молдовы

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Граждане Молдовы на металлической лодке причалили к украинскому берегу реки Днестр. Мужчины планировали порыбачить запрещенными орудиями ловли, однако не успели, потому что были задержаны пограничниками.

В настоящее время нарушители границы задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ч.4 ст. 85 КУоАП "Нарушение правил использования объектов животного мира".

Напомним, в Одесской области двое мужчин могут сесть на 3 года за то, что наловили рыбы почти на 3 млн грн.