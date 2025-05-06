В Одесской области пограничники задержали браконьеров из Молдовы
Трое иностранцев, незаконно пересевших государственную границу из Молдовы в Украину, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Граждане Молдовы на металлической лодке причалили к украинскому берегу реки Днестр. Мужчины планировали порыбачить запрещенными орудиями ловли, однако не успели, потому что были задержаны пограничниками.
В настоящее время нарушители границы задержаны. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и ч.4 ст. 85 КУоАП "Нарушение правил использования объектов животного мира".
Напомним, в Одесской области двое мужчин могут сесть на 3 года за то, что наловили рыбы почти на 3 млн грн.