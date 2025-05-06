На Одещині прикордонники затримали браконьєрів з Молдови

фото: ДПСУ

Трьох іноземців, які незаконно перетнули державний кордон із Молдови в Україну, затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Громадяни Молдови на металевому човні причалили до українського берега річки Дністер. Чоловіки планували порибалити забороненими знаряддями лову, однак не встигли, тому що були затримані прикордонниками.

Наразі порушників кордону затримано. Відносно них складені протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ч.4 ст. 85 КУпАП "Порушення правил використання об'єктів тваринного світу".

Нагадаємо, на Одещині двоє чоловіків можуть сісти на 3 роки за те, що наловили риби майже на 3 млн грн.