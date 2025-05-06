В Одесской области пограничники уничтожили два вражеских беспилотника
Украинские пограничники прицельно и метко «отработали» по дронам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, в ночь на 6 мая, во время очередной вражеской атаки, пограничники Одесского отряда умело отработали по двум вражеским дронам-камикадзе типа "Shahed-136/131", которые пытались нанести удар по гражданской и критической инфраструктуре.
"Слаженные действия бойцов по выявлению и мгновенному применению огня позволили эффективно уничтожить воздушные угрозы еще в небе. Пограничники – неотделимая составляющая Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, россияне атаковали Одесщину: один человек погиб, еще один ранен.
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