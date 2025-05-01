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01 мая 2025, 08:33

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ: более 1200 военных в сутки

01 мая 2025, 08:33
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фото: иллюстративное
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Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 953 190 своих военных, в том числе 1230 – за последние сутки.

Как передает RegioNews, такие данные на утро 1 мая привел украинский Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 953190 (+1230) человек,
  • танков ‒ 10732 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22364 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 27136 (+45) ед,
  • РСЗО – 1375 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1148 (+2) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34401 (+112),
  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139) ед,
  • специальная техника – 3869 (+0).

Напомним, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей.

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