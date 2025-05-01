Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ: более 1200 военных в сутки
Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 953 190 своих военных, в том числе 1230 – за последние сутки.
Как передает RegioNews, такие данные на утро 1 мая привел украинский Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 953190 (+1230) человек,
- танков ‒ 10732 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22364 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 27136 (+45) ед,
- РСЗО – 1375 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1148 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 34401 (+112),
- крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки ‒ 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 46750 (+139) ед,
- специальная техника – 3869 (+0).
Напомним, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей.
На Донбассе десятки тысяч мирных жителей остаются в прифронтовой зонеВсе новости »
01 мая 2025, 08:05Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области: есть повреждения
01 мая 2025, 07:22ВСУ показали, как на рассвете истребитель МиГ-29 уничтожил российского "шахеда"
01 мая 2025, 05:35
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Атака БпЛА на Киевщине: горели дома и гаражи
01 мая 2025, 08:46Оккупанты атаковали Херсонщину: есть раненые, разрушенная инфраструктура
01 мая 2025, 08:33Угрожал ножом и душил: на Ровенщине мужчину осудили за разбой
01 мая 2025, 08:19На Донбассе десятки тысяч мирных жителей остаются в прифронтовой зоне
01 мая 2025, 08:05В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей
01 мая 2025, 07:39Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области: есть повреждения
01 мая 2025, 07:22Последствия атаки дронов на Одессу: разрушены дома, есть погибшие и раненые
01 мая 2025, 07:04На Черниговщине обезвредили боевую часть сбитого вражеского беспилотника
01 мая 2025, 06:11ВСУ показали, как на рассвете истребитель МиГ-29 уничтожил российского "шахеда"
01 мая 2025, 05:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все блоги »