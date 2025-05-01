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01 мая 2025, 00:58

В Сумской области оккупанты убили пасечника, есть раненый

01 мая 2025, 00:58
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фото: Сумская областная прокуратура
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Во вторник, 29 апреля, оккупационные войска РФ атаковали частное домовладение в Эсманской общине Шосткинского района. В результате вражеских обстрелов погиб мирный житель, ранен человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 06:00 россияне атаковали FPV-дронами двух местных жителей, которые находились дома и собирались вывозить ульи на пасеку.

"В результате чего 31-летний мужчина погиб, его 59-летний отец получил ранения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

По факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека, правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов Сумщины погиб житель Эсманской общины, еще один человек получил ранения.

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