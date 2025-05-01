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01 мая 2025, 08:33

Оккупанты атаковали Херсонщину: есть раненые, разрушенная инфраструктура

01 мая 2025, 08:33
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фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки Херсонщина находилась под плотным огнем российских войск. Противник использовал ударные дроны, артиллерию и авиацию, нанося удары по десяткам населенных пунктов, в том числе по городу Херсону

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews.

По его словам, под вражеским обстрелом оказались 38 населенных пунктов, ранены два человека.

Российские военные били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. В частности, повредили 5 многоэтажек и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили сотовую башню, газопровод и частный автомобиль.

На местах работают спасательные службы, фиксируются последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на 30 апреля российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали двое мужчин в возрасте 55 и 72 года.

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