В Одесской области пограничники задержали группу мужчин, которые за 28 тыс. долларов пытались бежать за границу

фото: ГПСУ

В Одесской области недалеко от одного из сел Раздельнянского района пограничники обнаружили трех нарушителей, направлявшихся в направлении приднестровского сегмента украинско-молдавского госрубежа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Пограничники установили, что попытка нарушения границы происходила под руководством админа одного из телеграмм-каналов, дистанционно предоставлявшего указания по маршруту движения. Стоимость данной услуги для каждого клиента была разной и в общей сложности составила 28 000 долларов США.

Один из нарушителей оказался россиянином.

В отношении задержанных составлены протоколы о совершении ими административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 185-10 КУоАП "Злобное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины" и ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, в Одесской области у границы задержали таксиста с четырьмя "клиентами".