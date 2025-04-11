11:06  10 апреля
Умер звезда "Лиги смеха"
10:19  10 апреля
В Украине выпало до метра снега
07:44  10 апреля
Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
UA | RU
UA | RU
11 апреля 2025, 04:49

В Одессе работало незаконное казино: организатора отправили под суд

11 апреля 2025, 04:49
Читайте також українською мовою
фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Одессы, руководившего работой нелегального игорного заведения

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В течение года 23-летний парень обеспечивал деятельность одного из подпольных игровых залов в Хаджибейском районе Одессы, где оказывали доступ к азартным играм в интернете. В заведение могли попасть только проверенные клиенты.

Фигурант использовал собственную банковскую карту для получения от посетителей денег за доступ к азартным играм. В дальнейшем часть доходов он переводил кураторам нелегального бизнеса, оставляя себе определенный процент как зарплату. Общая сумма легализованных средств составляет около полумиллиона гривен.

Парню объявили подозрение, ему грозит от 3 до 6 лет заключения с конфискацией имущества и штраф до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов.

Дело направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве администраторка подпольного казино пыталась подкупить полицейских взяткой в 150 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Одесса казино БЭБ
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Россия ракетами и "шахедами" показала, насколько сильно хочет мира
11 апреля 2025, 06:00
Вырубка деревьев в Карпатах на 35,5 млн грн: будут судить группу "черных лесорубов"
11 апреля 2025, 05:29
Сигареты и алкоголь в партии мороженого: в Одесской области задержали контрабанду
11 апреля 2025, 05:10
Ошибся номером: Трамп по телефону отругал своего бывшего советника вместо губернатора
11 апреля 2025, 04:30
В лесу Сумской области нашли гранатомет
11 апреля 2025, 04:12
Получили взятку в 230 тысяч гривен: на Киевщине объявили подозрение чиновнице и ее мужу
11 апреля 2025, 03:50
Грудное молоко, бензопила и палочка Гарри Поттера: в Uber рассказали об уникальных вещах, которые забывают пассажиры в такси
11 апреля 2025, 03:30
Пограничники показали, как уничтожили на Юге пушку и грузовик оккупантов
11 апреля 2025, 03:11
В Запорожье спасли упавшую в погреб женщину
11 апреля 2025, 02:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »