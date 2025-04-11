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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

В течение года 23-летний парень обеспечивал деятельность одного из подпольных игровых залов в Хаджибейском районе Одессы, где оказывали доступ к азартным играм в интернете. В заведение могли попасть только проверенные клиенты.

Фигурант использовал собственную банковскую карту для получения от посетителей денег за доступ к азартным играм. В дальнейшем часть доходов он переводил кураторам нелегального бизнеса, оставляя себе определенный процент как зарплату. Общая сумма легализованных средств составляет около полумиллиона гривен.

Парню объявили подозрение, ему грозит от 3 до 6 лет заключения с конфискацией имущества и штраф до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов.

Дело направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве администраторка подпольного казино пыталась подкупить полицейских взяткой в 150 тысяч гривен.