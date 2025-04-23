В Одесі не перейменовуватимуть деякі вулиці, названі на честь російських діячів

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У місті залишаться незмінними назви 15 вулиць та 7 провулків, найменування яких пов'язано з російськими діячами

Як передає RegioNews, про це в Телеграмі повідомили в ГО "Деколонізація. Україна".

У відповіді на запит громадських діячів директор Департаменту культури та євроінтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга зазначив, що за висновками топонімічної комісії ці вулиці не підпадають під дію законів про декомунізацію та деколонізацію топонімів.

Зокрема на мапі міста залишаться вулиці російських літераторів Миколи Гумільова, Олександра Блока, два Першотравневі провулки, вулиці Левітана, Купріна, Анни Ахматової та провулок Маршала Малиновського.

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