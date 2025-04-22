На Одещині прикордонники затримали групу чоловіків, які за 28 тис. доларів намагалися втекти за кордон

фото: ДПСУ

В Одеській області неподалік одного з сіл Роздільнянського району прикордонники виявили трьох порушників, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського держрубежу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що спроба порушення кордону відбувалася під керівництвом адміна одного з телеграм-каналів, який дистанційно надавав вказівки щодо маршруту руху. Вартість даної послуги для кожного клієнта була різною та в загальному становила 28 000 доларів США.

Один з порушників виявився росіянином.

Щодо затриманих складено протоколи про вчинення ними адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України" та ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, в Одеській області біля кордону затримали таксиста з чотирма "клієнтами".