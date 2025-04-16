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16 апреля 2025, 00:48

В Одесской области возле границы задержали таксиста с четырьмя "клиентами"

16 апреля 2025, 00:48
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фото: ГПСУ
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Недалеко от одного из сел Подольского района пограничники остановили легковушку Renault. Таксист и четыре его пассажира направлялись к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Как выяснилось, жители Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей собирались незаконно попасть в соседнюю страну. Мужчины обратились за помощью к администратору телеграм-канала. Последний в режиме онлайн должен был давать указания по маршруту движения. Свою помощь админ оценил в 28,5 тысяч долларов. Указанную сумму мужчины перечислили на его криптокошелек и ждали дальнейших указаний.

Организатор, он же админ телеграм-канала, сконтактировал клиентов со своим пособником – водителем такси, занимавшимся их непосредственной доставкой. По его указанию мужчины прибыли в Винницу, откуда отправились в направлении границы в Одесской области. Стоимость услуг такси составила 10 тысяч гривен с каждого пассажира.

Однако не судилось. Водителя и четырех его клиентов задержали пограничники.

Пособнику переправки мужчин за границу объявили подозрение. В отношении пассажиров составлены админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине делец за 20 тысяч долларов помогал мужчинам бежать за границу. Фигуранта задержали.

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