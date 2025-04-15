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15 апреля 2025, 16:40

Войска РФ ударили по пригороду Херсона: пострадал гражданский

15 апреля 2025, 16:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник, 15 апреля, войска РФ атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате удара БпЛА пострадал местный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Известно, что около 15:00 оккупанты атаковали дроном пенсионера.

"Минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 74-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи.

Напомним, сегодня российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на велосипедистку в Херсоне. Медики борются за жизнь 62-летней женщины.

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