Войска РФ ударили по пригороду Херсона: пострадал гражданский
Во вторник, 15 апреля, войска РФ атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате удара БпЛА пострадал местный житель
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
Известно, что около 15:00 оккупанты атаковали дроном пенсионера.
"Минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 74-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, сегодня российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на велосипедистку в Херсоне. Медики борются за жизнь 62-летней женщины.
РФ массированно атаковала Славянск "шахедами": есть раненыйВсе новости »
15 апреля 2025, 13:28Оккупанты атаковали дроном авто в Бериславе на Херсонщине: есть пострадавшие
15 апреля 2025, 10:47Россияне снова ударили из авиации по пригороду Харькова
15 апреля 2025, 10:28
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
Бусификация и военные в рабстве: продолжение мобилизации и военного положения устраивает власть
15 апреля 2025, 17:35В Харьковской области избрали наказание полицейскому, который перешел на сторону оккупантов
15 апреля 2025, 17:25Силы обороны поразили пункт дислокации российской бригады, ударившей ракетами по Сумам
15 апреля 2025, 17:05Угрожали расправой: в Винницкой области мужчины напали на полицейских с топорами и кирпичами
15 апреля 2025, 16:15Летние каникулы-2025: школьники будут отдыхать меньше обычного
15 апреля 2025, 15:58Избиение парня с инвалидностью во Львовской области: 14-летняя нападавшая получила свой судебный приговор
15 апреля 2025, 15:54В Херсоне россияне атаковали с дрона велосипедистку: женщина в тяжелом состоянии
15 апреля 2025, 15:35Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
15 апреля 2025, 15:16В 2025 году ВСУ уничтожили более 900 российских танков и 2000 ББМ, — Сырский
15 апреля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все блоги »