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В Луцком ТЦК уборщица нашла мертвым главу медицинской комиссии. Известно, что мужчина вечером оставался после работы

Об этом сообщает местное издание "Конкурент", передает RegioNews.

Утром 11 апреля в помещении Луцкого ТЦК и СП на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. Речь идет о враче-невропатологе Олеге Лопачеке. В полиции рассказали журналистам, что тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Телесные повреждения не были обнаружены - речь идет о естественной смерти.

Затем ситуацию прокомментировали в Волынском ТЦК. Там рассказали, что глава военно-врачебной комиссии остался на рабочем месте вечером, чтобы внести данные. Это было привычно из-за значительной нагрузки. Утром без признаков жизни его обнаружила уборщица.

"Проведен осмотр с участием судебно-медицинского эксперта и криминалистической лаборатории, телесных повреждений на теле умершего не обнаружено, обстановка на месте не нарушена. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой", - естественная смерть.

Напомним, ранее в Кременчугском ТЦК во время прохождения медицинской комиссии умер мужчина. Его признали годным, а он умер от острой сердечной недостаточности. Следственная группа полиции не выявила нарушений в работе ТЦК.