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14 апреля 2025, 23:20

Зеленский подписал закон о скидке на штрафы от ТЦК

14 апреля 2025, 23:20
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Фото: ОП
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Президент Украины подписал законопроект, устанавливающий скидку на штрафы за необновленные вовремя данные военного учета. Однако это только для тех, кто платит штраф добровольно

Об этом сообщает заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12093. Этот документ устанавливает скидку для военнообязанных, которые своевременно не стали на военный учет (не обновили данные). Скидка доступна тем, кто добровольно платит штраф.

"Военнослужащие, вставшие на защиту страны и не успевшие обновить свои данные - освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо. А для гражданских появится удобная возможность оплатить штраф со скидкой 50% в Резерв+. Команда уже над этим работает. Ожидайте летом", - пишет замминистра обороны.

Справка. В Украине за нарушение военного учета могут наказать штраф от 17 до 25 тысяч гривен. В случае, если гражданин сам обратится в уполномоченные органы, то он сможет оплатить только 8 500 гривен. В случае, если в течение 20 дней человек не платит штраф со скидкой – придется платить полную сумму. Кроме того, как отметили в Министерстве обороны, факт уплаты штрафа не освобождает человека от возможности мобилизации.

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