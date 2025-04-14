Войска РФ атаковали Одессу "шахедами": ранены 5 человек, повреждена инфраструктура

фото: Геннадий Труханов

В ночь на 14 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе повреждена гражданская инфраструктура, медучреждение и автомобили

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает RegioNews.

"В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали", – говорится в сообщении.

По словам мэра, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

По имеющимся данным, ночью из-за вражеской атаки в Одессе пострадали пять человек. Они получили осколочные ранения и ожоги. Люди получают медицинскую помощь.

Напомним, днем 13 апреля россияне из дрона атаковали больницу в Семеновской общине Новгород-Северского района. Ранения получила 49-летняя медсестра.