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14 апреля 2025, 09:00

Ночные удары по Одессе: количество пострадавших выросло до 7

14 апреля 2025, 09:00
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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В результате ночных обстрелов Одессы пострадали уже семеро горожан. Оккупанты атаковали город ударными БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, 13 апреля с 21:50 до 22:50 войска РФ совершили атаку беспилотниками по Одессе. Под ударами находились объекты гражданской инфраструктуры города.

"В результате атаки пострадали 7 мирных жителей. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами и ожогами", – говорится в сообщении.

При обстреле повреждены жилые дома, помещения частных предприятий, медучреждения, магазины, СТО и по меньшей мере 37 легковушек и грузовиков.

Кроме того, ночью 14 апреля оккупанты повторно атаковали ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одессы. Последствия обстрелов устанавливаются.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, в ночь на 14 апреля оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе повреждена гражданская инфраструктура, медучреждение и автомобили. Ранее сообщалось, что пострадали пять человек.

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