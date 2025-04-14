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14 апреля 2025, 10:00

Удар по продуктовому складу в Харькове: россияне применили дрон "Герань-2"

14 апреля 2025, 10:00
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате утреннего удара вражеского БпЛА по Харькову поврежден продуктовый склад в Салтовском районе города. К счастью, люди не пострадали

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили БпЛА по Харькову около 5:30. Предварительно для обстрела российская армия применила ударный дрон типа "Герань-2".

"Попадание зафиксировано по складу с продуктами. В результате атаки вспыхнул пожар. Кроме того, повреждено остекление в трех домах", – говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители проводят досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что утром 14 апреля российские захватчики атаковали дроном гражданское предприятие в Салтовском районе Харькова. На месте попадания возник пожар.

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