В Одесской области полицейские разоблачили злоумышленника, который за 5000 долларов переправлял мужчин в Молдову

фото: Национальная полиция

В Одесской области полицейские разоблачили 22-летнего организатора незаконной переправки мужчин через границу. Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. Ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что житель Великомихайловской территориальной общины в одной из социальных сетей подыскивает мужчин, желающих незаконным способом покинуть страну. Следовательно, обнаружив двух "клиентов", злоумышленник предложил им трансфер до границы с Молдовой, стоимостью 5000 долларов с каждого. В "услугу", кроме перевозки, также входило предоставление необходимых рекомендаций по "безопасному" пересечению границы вне пунктов пропуска, который должен был состояться в темное время суток.

Злоумышленник был задержан полицейскими в процессуальном порядке недалеко от государственной границы после того, как он привез мужчин к месту назначения и получил от них 10 000 долларов.

Ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области иностранец в дополнительном баке пытался вывезти награды и отличия времен Второй мировой войны.