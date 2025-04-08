В Одесской области мужчина может сесть на 10 лет за то, что поджег комбайн односельчанина

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Полицейские отправили на скамью подсудимых жителя Белгород-Днестровского района за умышленное повреждение чужого имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в одном из сел Успеновской территориальной общины. В полицию обратился 47-летний местный житель и сообщил, что обнаружил поврежденный огнем свой комбайн, оставивший на ночь у дома.

К происшествию оказался причастный 40-летний односельчанин, который накануне конфликтовал с его сыном и решил отомстить молодому человеку, поджег сельхозтехнику семьи.

Следователи выдвинули фигуранту обвинения в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, и обвинительный акт по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины направили в суд.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Напомним, в Одессе будут судить двух иждивенцев следственного изолятора за вымогание денег у другого заключенного.