фото: полиция

На кладбище в городе Ананьев были вымазаны пять надгробий. Обнаружили это и известили полицейских родственники умерших, чьи захоронения были разрисованы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Полицейские установили, что памятники разрисовала губной помадой местная 12-летняя школьница, развлекавшаяся таким образом.

Поскольку девочка не достигла возраста, с которого наступает ответственность за совершенное ею правонарушение, мать будет отвечать за действия дочери. В отношении женщины составили админпротокол по ч. 4 ст. 184 КУоАП. Ей грозит штраф в размере 5100 гривен.

Также в полиции отметили, что ребенка предупредили о недопустимости подобных выходок, а матери напомнили об обязанности воспитывать дочь и контролировать где, с кем и как она проводит свободное время.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников.