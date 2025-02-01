В Одессе в морозильной камере в квартире обнаружили тело ребенка
В одной из квартир в Пересыпском районе в морозильной камере было обнаружено тело ребенка возрастом 1 год и 3 месяца
Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что мальчик со старшей на год сестрой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.
С матерью и мужем работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с мобильной ДНК-лабораторией, следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Суворовская окружная прокуратура города.
Напомним, 29 января жители села Карабазовка Полтавского района обнаружили в реке Ворскла тело женщины.
Также известно, что на Буковине 4-летний мальчик погиб , упав в 20-метровый колодец.