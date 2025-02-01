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01 февраля 2025, 14:23

В Одессе в морозильной камере в квартире обнаружили тело ребенка

01 февраля 2025, 14:23
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фото: Национальная полиция
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В одной из квартир в Пересыпском районе в морозильной камере было обнаружено тело ребенка возрастом 1 год и 3 месяца

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что мальчик со старшей на год сестрой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

С матерью и мужем работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области с мобильной ДНК-лабораторией, следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Суворовская окружная прокуратура города.

Напомним, 29 января жители села Карабазовка Полтавского района обнаружили в реке Ворскла тело женщины.

Также известно, что на Буковине 4-летний мальчик погиб , упав в 20-метровый колодец.

Одесса Тело ребенок квартира полиция морозильная камера
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