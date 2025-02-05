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05 февраля 2025, 02:22

Спрятали тело малыша в морозильнике: в Одессе взяли под стражу 18-летнюю мать и ее сожителя

05 февраля 2025, 02:22
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фото: Нацполиция
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В Одессе полицейские сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю, которые обвиняются в смерти полуторагодовалого мальчика. Тело малыша злоумышленники спрятали в морозильной камере. Подозреваемых заключили под стражу

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как выяснили следователи, трагедия произошла еще в январе. По недосмотру матери ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца получил термические ожоги нескольких участков тела. После этого малыш терял сознание, имел нарушение дыхания, однако ни мать, ни ее сожитель не обратились к врачам.

Они оставили ребенка без помощи, что привело к его гибели. Чтобы скрыть преступление, мужчина поместил тело мальчика в морозильник.

Правоохранители обнаружили замороженное тело ребенка в квартире в Пересыпском районе Одессы, где проживала его старшая сестра. Полицейские задержали подозреваемых и поместили их в изолятор временного содержания.

Женщине инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей, что привело к тяжелым последствиям. Также она и ее сожитель будут отвечать за оставление в опасности лица, которое не могло о себе позаботиться, что повлекло смерть ребенка. Кроме того, мужчине инкриминируют надругательство над телом умершего.

"По ходатайству следователей суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Девочка, которая также воспитывалась в этой семье, была изъята и помещена в медицинское учреждение. В настоящее время ребенок проходит обследование. В дальнейшем будет решаться вопрос лишения матери родительских прав и места жительства ребенка.

Напомним, в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы в морозильной камере было обнаружено тело ребенка. Мальчик со старшей в год сестрёнкой, проживал с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем.

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