11:15  08 апреля
В Херсонской области из реки вытащили тело женщины
10:44  08 апреля
Холод и снег в апреле: на горе Поп Иван 15° мороза
09:59  08 апреля
В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2025, 12:53

В Одессе будут судить двух следственного изолятора за вымогание денег у другого заключенного

08 апреля 2025, 12:53
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Угрожая применением насилия, злоумышленники заставляли жертву заплатить им за «спокойное» пребывание под стражей. Теперь им грозит немалый срок лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Фигуранты – 40-летний ранее судимый за кражу мужчина из Николаева, попавший в ОСИ по обвинению в грабеже и незаконном лишении свободы, и 44-летний иностранец, обвиняемый в грабеже и сделках с оружием.

Они избрали в качестве жертвы 26-летнего мужчину, арестованного по подозрению в наркопреступлении. По словам сообщников, в криминальном мире статья, инкриминируемая молодому человеку, якобы считается "непорядочной", поэтому, чтобы избежать моральных и телесных издевательств, они потребовали уплатить им 500 долларов. В течение нескольких недель злоумышленники запугивали потерпевшего, пока тот не согласился на их условия и не стал перечислять средства по частям.

Фигуранты обвиняются в требовании передачи чужого имущества с угрозой применения насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Максимальное наказание за это преступление предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в незаконном хранении боеприпасов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область СИЗО Одесса полиция
Житель Днепра, продававший психотропы на территории Одесщины, может сесть на 12 лет
08 апреля 2025, 11:42
В Одесской области разыскивают подростка
08 апреля 2025, 10:17
В Одесской области вынесли приговор военному, который "отбивал" своего брата от полиции лопатой
07 апреля 2025, 22:35
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Оккупанты продолжают атаковать гражданских в Волчанске: ранен мужчина
08 апреля 2025, 13:13
Застрелил военного и планировал убийство Синегубова: злоумышленник предстанет перед судом
08 апреля 2025, 12:57
$6000 за лекции: вице-премьер Свириденко задекларировала рекордные гонорары
08 апреля 2025, 12:29
В Тернопольской области нетрезвый водитель вызвал аварию: полицейские его задержали
08 апреля 2025, 12:08
Через два дня Россия обстреляла два отделения "Укрпочты"
08 апреля 2025, 11:59
Житель Днепра, продававший психотропы на территории Одесщины, может сесть на 12 лет
08 апреля 2025, 11:42
Auchan онлайн: как выгодно покупать продукты без очередей?
08 апреля 2025, 11:28
Совместный секретный штаб Украины и США: Залужный поделился подробностями
08 апреля 2025, 11:27
В Херсонской области из реки вытащили тело женщины
08 апреля 2025, 11:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Все блоги »