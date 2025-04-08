В Одессе будут судить двух следственного изолятора за вымогание денег у другого заключенного

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Угрожая применением насилия, злоумышленники заставляли жертву заплатить им за «спокойное» пребывание под стражей. Теперь им грозит немалый срок лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Фигуранты – 40-летний ранее судимый за кражу мужчина из Николаева, попавший в ОСИ по обвинению в грабеже и незаконном лишении свободы, и 44-летний иностранец, обвиняемый в грабеже и сделках с оружием.

Они избрали в качестве жертвы 26-летнего мужчину, арестованного по подозрению в наркопреступлении. По словам сообщников, в криминальном мире статья, инкриминируемая молодому человеку, якобы считается "непорядочной", поэтому, чтобы избежать моральных и телесных издевательств, они потребовали уплатить им 500 долларов. В течение нескольких недель злоумышленники запугивали потерпевшего, пока тот не согласился на их условия и не стал перечислять средства по частям.

Фигуранты обвиняются в требовании передачи чужого имущества с угрозой применения насилия над потерпевшим, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Максимальное наказание за это преступление предусмотрено санкцией ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в незаконном хранении боеприпасов.