Полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в незаконном хранении боеприпасов

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Мужчины хранили дома боевые гранаты. Им грозит до семи лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что двое жителей районного центра 32-х и 49-ти лет незаконно хранят дома боеприпасы. Во время обысков у мужчин изъяли предметы, похожие на гранаты.

"На основании собранных улик мы сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении и хранении боевых запасов. Согласно действующему законодательству, правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор военному, который "отбивал" своего брата от полиции лопатой.