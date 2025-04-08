В Одесской области разыскивают подростка

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Раздельнянским районным отделом полиции устанавливается местонахождение 15-летнего жителя поселка Лиманское Евгения Головченко, который сегодня, 7 апреля, не вернулся домой из школы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, короткие и светлые волосы, голубые глаза.

Был одет: в темную куртку, светлые брюки. У него был серый рюкзак с зелеными лямками.

В полиции призывают граждан, владеющих любой информацией о местонахождении парня, сообщать в территориальный отдел полиции по телефону (04853) 4-90-09 или на спецлинию 102.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор военному, который "отбивал" своего брата от полиции лопатой.