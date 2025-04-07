Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Одесской области суд вынес приговор военному, пытавшемуся помешать полиции задерживать его брата. По данным следствия, когда военный увидел, что его брат садится в автомобиль, на котором передвигались три полицейских, входившие в группу работы мобильного блокпоста, он начал размахивать совковой лопатой.

Впоследствии он лопатой об асфальт и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Также он открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда брата.

В частности, мужчина пытался спустить колесо автомобилей правоохранителей. Он воткнул лопату между колесом и крылом, чем повредил транспорт.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который избил отца военнослужащего. Конфликт между ними произошел из-за русской музыки.