10:59  07 апреля
В Полтаве полгода не будет горячей воды: список улиц
05:24  07 апреля
В Карпатах заблудились двое 17-летних юношей из Киева
04:28  07 апреля
На Харьковщине в электричке мужчина показывал пассажирам половой орган
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2025, 22:35

В Одесской области вынесли приговор военному, который "отбивал" своего брата от полиции лопатой

07 апреля 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задерживали брата военного. Защитник решил вмешаться и теперь получил приговор суда

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Одесской области суд вынес приговор военному, пытавшемуся помешать полиции задерживать его брата. По данным следствия, когда военный увидел, что его брат садится в автомобиль, на котором передвигались три полицейских, входившие в группу работы мобильного блокпоста, он начал размахивать совковой лопатой.

Впоследствии он лопатой об асфальт и выкрикивал оскорбления в адрес сотрудников полиции. Также он открыл дверь служебной машины и пытался вытащить оттуда брата.

В частности, мужчина пытался спустить колесо автомобилей правоохранителей. Он воткнул лопату между колесом и крылом, чем повредил транспорт.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины, и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который избил отца военнослужащего. Конфликт между ними произошел из-за русской музыки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд полиция
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
Прижигал тело утюгом и жестоко избивал: в Черкасской области осудили мужчину, который убил свою сожительницу
07 апреля 2025, 21:55
Держались за руки, а теперь похоронили вместе: в Кривом Роге простились с подростками, которых убила Россия
07 апреля 2025, 21:25
Опасные стихийные явления: в Укргидрометцентре предупредили погоду на 8 апреля
07 апреля 2025, 20:55
В Харьковской области российский дрон атаковал полицейских
07 апреля 2025, 20:35
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие
07 апреля 2025, 19:55
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за удара РФ по Кривому Рогу
07 апреля 2025, 19:35
Пускали только проверенных: в Харькове работал незаконный покер-клуб
07 апреля 2025, 19:20
В Киеве мужчина поссорился с прохожим и устроил стрельбу
07 апреля 2025, 18:55
В Запорожье мужчины сделали из гаража наркотическую лабораторию
07 апреля 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Все блоги »