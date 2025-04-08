В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого

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Погрожуючи застосуванням насильства, зловмисники примушували жертву заплатити їм за «спокійне» перебування під вартою. Тепер їм загрожує чималий термін позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Фігуранти – 40-річний раніше судимий за крадіжку чоловік із Миколаєва, який потрапив до ОСІ за обвинуваченням у грабежі й незаконному позбавленні волі, та 44-річний іноземець, що обвинувачується у грабежі і оборудках зі зброєю.

Вони обрали в якості жертви 26-річного чоловіка, заарештованого за підозрою у наркозлочині. За словами спільників, у кримінальному світі стаття, інкримінована молодикові, нібито вважається "непорядною", тому, аби уникнути моральних та тілесних знущань, вони висловили вимогу сплатити їм 500 доларів. Протягом кількох тижнів зловмисники залякували потерпілого, доки той не погодився на їхні умови і не почав перераховувати кошти частинами.

Фігурантів обвинувачують у вимаганні передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цей злочин, передбачене санкцією ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному зберіганні боєприпасів.