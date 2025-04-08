00:58  08 квітня
На Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам
03:20  08 квітня
У Чернігові затримали диверсанта: ним виявився підліток
05:45  08 квітня
Розвідники показали, як нищать російські дрони прямо в небі
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 12:53

В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого

08 квітня 2025, 12:53
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Погрожуючи застосуванням насильства, зловмисники примушували жертву заплатити їм за «спокійне» перебування під вартою. Тепер їм загрожує чималий термін позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Фігуранти – 40-річний раніше судимий за крадіжку чоловік із Миколаєва, який потрапив до ОСІ за обвинуваченням у грабежі й незаконному позбавленні волі, та 44-річний іноземець, що обвинувачується у грабежі і оборудках зі зброєю.

Вони обрали в якості жертви 26-річного чоловіка, заарештованого за підозрою у наркозлочині. За словами спільників, у кримінальному світі стаття, інкримінована молодикові, нібито вважається "непорядною", тому, аби уникнути моральних та тілесних знущань, вони висловили вимогу сплатити їм 500 доларів. Протягом кількох тижнів зловмисники залякували потерпілого, доки той не погодився на їхні умови і не почав перераховувати кошти частинами.

Фігурантів обвинувачують у вимаганні передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Максимальне покарання за цей злочин, передбачене санкцією ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські викрили двох жителів Одещини у незаконному зберіганні боєприпасів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область СІЗО Одеса поліція
Житель Дніпра, який продавав психотропи на території Одещини, може сісти на 12 років
08 квітня 2025, 11:42
На Одещині розшукують підлітка
08 квітня 2025, 10:17
На Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою
07 квітня 2025, 22:35
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 13:13
Застрелив військового і планував вбивство Синєгубова: зловмисник постане перед судом
08 квітня 2025, 12:57
$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари
08 квітня 2025, 12:29
На Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали
08 квітня 2025, 12:08
За два дні Росія обстріляла два відділення "Укрпошти"
08 квітня 2025, 11:59
Житель Дніпра, який продавав психотропи на території Одещини, може сісти на 12 років
08 квітня 2025, 11:42
Auchan онлайн: як вигідно купувати продукти без черг?
08 квітня 2025, 11:28
Спільний секретний штаб України і США: Залужний поділився подробицями
08 квітня 2025, 11:27
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
08 квітня 2025, 11:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »