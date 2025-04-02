У депутата Одесского горсовета нашли недвижимость стоимостью более 40 млн грн в Испании

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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило в Испании имущество и счета в банках, принадлежащих депутату Одесского городского совета и его родственникам

Об этом сообщила пресс-служба учреждения, передает RegioNews.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разыскало и подтвердило наличие дома и земельного участка, расположенных в одном из самых живописных курортов юго-восточного побережья Андалусии Королевства Испании общей стоимостью 40,7 млн грн депутату Одесского городского совета и его близким.

"Розыск состоялся в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами, благодаря отлаженному механизму выявления необоснованных активов за рубежом. По имеющейся информации, депутат сейчас проживает именно в этом имении на территории Испании", - добавили в ведомстве.

НАПК также обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн грн, включая нежилые помещения и квартиры в Одессе, корпоративные права и элитные авто.

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде подтвердили законность конфискации элитного авто стоимостью 5,6 млн грн должностного лица из Одесской области.