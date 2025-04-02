В Одесской области иностранец в дополнительном баке пытался вывезти награды и знаки отличия времен Второй мировой войны

фото: ГПСУ

Награды и муляж толовой шашки обнаружили пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное». Их пытался скрытно вывезти из Украины 51-летний гражданин Молдовы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как выяснилось, мужчина прибавил эти предметы в Интернете и забрал их в городе Одесса. Чтобы перевезти купленное через границу незаметно, иностранец приварил к днищу автомобиля самодельный бак с имитацией патрубков для подачи топлива.

Во время осмотра пограничники обнаружили картонные коробки, содержащие более 200 советских, польских и немецких боевых отличий времен Второй мировой войны, орденские планки с боевыми и юбилейными наградами, государственные и другие знаки отличия советских времен, разного рода удостоверения, а также муляж.

Среди коллекции также содержались и современные награды – награды Президента Украины ордена "Богдана Хмельницкого" и "За мужество" ІІІ степени.

Пограничники изъяли транспортное средство, а водителя привлекли к ответственности.

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